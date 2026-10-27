المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بعدم دستورية قرار تشريعي يعرقل الاستثمار الأجنبي

وقالت المحكمة في بيان ورد لـ ، ان " ، عقدت جلسة برئاسة القاضي وحضور القضاة الأعضاء كافة".وتابعت أن "المحكمة نظرت دعوى أقامها رئيس اضافة لوظيفته على رئيس اضافة لوظيفته"، مشيرة الى ان "الدعوى انصبت على طلب الحكم بعدم دستورية قرار المنحل رقم (23) لسنة 1994 المعدل بموجب قرار مجلس قيادة المنحل رقم (33) لسنة 1997".وذكرت ان "القرار المطعون فيه تضمن إيقاف العمل بموجب القوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي واستثمار أمواله في الشركات داخل وكل ما من شأنه التملك أو الاستثمار في أي وجه كان، ومعاقبة المخالف لأحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وإذا كان المخالف لأحكام هذا القرار عراقياً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع مصادرة المال الذي تم تملكه أو استثماره خلافاً لأحكام هذا القرار".ولفت إلى أن "المحكمة قضت بالحكم بعدم دستورية القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام المواد (23/ ثالثاً/ أ) و(25) و(26) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005"، منوها إلى أن "قرار الحكم صدر بالاتفاق بات وملزم للسلطات كافة استناداً إلى أحكام المادة (94) من الدستور، وأُفهم علناً".