جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم

– سياسي

اعلنت ، اليوم الثلاثاء، عن جدول اعمال جلسة البرلمان.



وادناه جدول اعمال الجلسة: ونشرت الدائرة، جدول اعمال جلسة المقرر عقدها اليوم، حيث تضمن ثلاث فقرات".وادناه جدول اعمال الجلسة: