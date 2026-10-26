المالكي لوزيرة دفاع جنوب أفريقيا: مانديلا يحظى بمكانة لدى العراق

وذكر لرئيس ائتلاف دولة القانون، في بيان ورد لـ ، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون ، استقبل وفداً من جمهورية برئاسة وزيرة الدفاع ماتسي أنجلينا موتشيكغا، وبحضور قائد الجيش الجنوب أفريقي وعدد من المسؤولين، لبحث العلاقات الثنائية وآفاق تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات".وأضاف، أن " رحّب بالوفد الضيف"، مؤكداً "أهمية تعزيز العلاقات بين وجنوب أفريقيا، والبناء على ما تحقق من تعاون سابق في عدد من القضايا، ولا سيما في المجالين الأمني والعسكري، بما يسهم في تطوير قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية".وأشار رئيس ائتلاف دولة القانون إلى "المكانة التي يحظى بها الزعيم الراحل لدى العراق، ولما مثّله من تجربة نضالية وإنسانية في مواجهة نظام الفصل العنصري وترسيخ قيم العدالة والمساواة".من جانبها، أكدت وزيرة الدفاع الجنوب أفريقية استعداد بلادها لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك"، معربة "عن ارتياح بلادها للدور الذي يؤديه العراق في منطقة الشرق الأوسط".واختتم البيان، أن "اللقاء شهد التأكيد على أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بين الجانبين، واستثمار الفرص المتاحة لتوسيع الشراكة العراقية الجنوب أفريقية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والتكنولوجية".