توقيع مذكرات تفاهم.. كشف أبرز ملفات زيارة الزيدي إلى الأردن

وقال العبودي، في كلمة له، إن "رئيس ، علي فالح ، يبدأ زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، يلتقي خلالها الملك لبحث التعاون بين البلدين وتطورات المنطقة وما تفرضه من مسؤوليات على دولها".وأضاف أن "الزيارة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم تفتح آفاقاً لبرامج اقتصادية وتنموية مشتركة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين".وأشار إلى أن الزيارة في هذا التوقيت تجسد رؤية مشتركة بين وعمّان لتوسيع مساحة التشاور العربي والإقليمي، بما يدعم الحلول التي تحفظ أمن المنطقة واستقرار شعوبها.