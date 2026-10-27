رابطة القاضيات العراقيات توقّع مذكرة تفاهم مع شبكة الجامعات المعنية بالأطفال في النزاعات المسلحة

وذكر بيان للقضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، انه "وقّعت المذكرة عن رئيستها القاضي السيدة تغريد ، فيما وقّعتها عن الشبكة أمينتها العامة لورا غيرتشيو".وتهدف مذكرة التفاهم – وفق البيان – "إلى إرساء إطار للتعاون المشترك بين الجانبين، وتعزيز الروابط الثقافية والتعليمية، وتشجيع تبادل الأفكار والمعلومات والخبرات، بالإضافة إلى التعاون في برامج التبادل التعليمي والأنشطة البحثية".يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجه رابطة القاضيات العراقيات نحو توسيع آفاق التعاون والشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والشبكات الدولية، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم تطوير المبادرات التعليمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك.