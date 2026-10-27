مجلس النواب يعقد جلسة جديدة

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ان "نائب رئـيـس مـجـلـس الـنـواب اتروشي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (28)، من الـــدورة الانتخابية السادسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الثاني".وأضاف أن ذلك بحضور 190 نائبا.