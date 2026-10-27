مصدر: الزيدي يزور سوريا غدا

وقال المصدر لـ ، ان " سيجري يوم غد زيارة رسمية الى العاصمة السورية دمشق".وأضاف ان " سيلتقي بالرئيس السوري احمد الشرع وعدد من المسؤولين السوريين لبحث العلاقات الثنائية والملفات المشتركة بين البلدين".