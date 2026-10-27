الحسيني يلتقي وزير الداخلية اللبناني ونظيره الكويتي في لبنان.. هذا ما تم مناقشته

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
07:00 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة بينها تنظيم التحاسب الضريبي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-579907-639287148606592799.jpeg
الحسيني يلتقي وزير الداخلية اللبناني ونظيره الكويتي في لبنان.. هذا ما تم مناقشته
سياسة
2026-10-27 | 12:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
201 شوهد
التقى السفير العراقي في
لبنان
محمد رضا الحسيني
، بوزير الداخلية والبلديات اللبناني احمد الحجار ونظيره
الكويتي
محمد سلطان
الشرجي، فيما تم مناقشة العديد من الملفات.
وذكرت
السفارة العراقية
في
بيروت
، في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "السفير
محمد رضا الحسيني
، التقى بوزير الداخلية والبلديات اللبناني احمد الحجار، في مقر الوزارة ببيروت، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأُفق تطوير التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في المجال الامني".
وأكد الجانبان على "تعزيز العلاقات ودعم الجهود الرامية إلى تفعيل اُطر التعاون القائم بين
العراق
ولبنان، بما يخدم المصالح المشتركة ويعكس متانة الروابط التاريخية والاخوية بين البلدين الشقيقين".
وفي بيان منفصل، اشارت الى ان "
الحسيني
التقى ايضاً مع سفير
دولة الكويت
لدى الجمهورية
اللبنانية
محمد سلطان
الشرجي، و
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الودية بين البلدين الشقيقين العراق والكويت، وأُفق تطوير التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكدين على الروابط التاريخية والاخوية التي تجمعهما".
كما جرى خلال اللقاء، وفقاً للبيان "بحث تطورات الاحداث السياسية والامنية في المنطقة وانعكاساتها على الوضع العام في
لبنان
، وفي ختام اللقاء اكد الجانبان على اهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين بعثتي العراق والكويت في لبنان".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
البرلمان يصوت على الحسيني وزيراً للتعليم العالي والكناني وزيراً للشباب والرياضة
14:09 | 2026-10-15
السفير محمد رضا الحسيني يقدّم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية اللبنانية (صور)
09:30 | 2026-10-15
الحسيني: المقاومة الإسلامية غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق لتسليم السلاح
10:19 | 2026-09-30
العتبة العسكرية تعلن اختتام زيارة الإمام الحسن العسكري بمشاركة أكثر من 4 ملايين زائر
08:20 | 2026-08-22
العراق
الكويت
لبنان
السفارة العراقية
محمد رضا الحسيني
السومرية نيوز
وزير الداخلية
سفارة العراق
دولة الكويت
سومرية نيوز
محمد سلطان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأردن يكشف مفاجأة بشأن هجوم كنيسة الكرك
دوليات
44.34%
10:50 | 2026-10-26
الأردن يكشف مفاجأة بشأن هجوم كنيسة الكرك
10:50 | 2026-10-26
حفل الكرة الذهبية 2026 اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة وأبرز المرشحين
رياضة
23.64%
07:00 | 2026-10-26
حفل الكرة الذهبية 2026 اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة وأبرز المرشحين
07:00 | 2026-10-26
الوقف السني يوجه اعماماً لجميع ائمة وخطباء الجمعة في العراق
محليات
17.41%
12:11 | 2026-10-26
الوقف السني يوجه اعماماً لجميع ائمة وخطباء الجمعة في العراق
12:11 | 2026-10-26
المرور تمنع هذه العجلات من السير على الطرق
محليات
14.61%
11:30 | 2026-10-26
المرور تمنع هذه العجلات من السير على الطرق
11:30 | 2026-10-26
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-27
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-27
نشرة أخبار السومرية
٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-10-27
نشرة أخبار السومرية
٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-10-27
Live Talk
شهادة بلا مستقبل؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 2
12:00 | 2026-10-27
Live Talk
شهادة بلا مستقبل؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 2
12:00 | 2026-10-27
ناس وناس
ساحة الخلاني في العاصمة بغداد - الحلقة ١٥٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-27
ناس وناس
ساحة الخلاني في العاصمة بغداد - الحلقة ١٥٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2026 | 2026
14:00 | 2026-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2026 | 2026
14:00 | 2026-10-26
علناً
الحراك الشعبي والمعارضة والرقابة البرلمانية - علناً م٥ - الحلقة ١٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-22
علناً
الحراك الشعبي والمعارضة والرقابة البرلمانية - علناً م٥ - الحلقة ١٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
الأكثر مشاهدة
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-27
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-27
نشرة أخبار السومرية
٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-10-27
نشرة أخبار السومرية
٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-10-27
Live Talk
شهادة بلا مستقبل؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 2
12:00 | 2026-10-27
Live Talk
شهادة بلا مستقبل؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 2
12:00 | 2026-10-27
ناس وناس
ساحة الخلاني في العاصمة بغداد - الحلقة ١٥٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-27
ناس وناس
ساحة الخلاني في العاصمة بغداد - الحلقة ١٥٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2026 | 2026
14:00 | 2026-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2026 | 2026
14:00 | 2026-10-26
علناً
الحراك الشعبي والمعارضة والرقابة البرلمانية - علناً م٥ - الحلقة ١٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-22
علناً
الحراك الشعبي والمعارضة والرقابة البرلمانية - علناً م٥ - الحلقة ١٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
اخترنا لك
مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة بينها تنظيم التحاسب الضريبي
15:46 | 2026-10-27
البرلمان يرفع جلسته بعد القراءة الأولى لمشروعي قانونين ومتابعة ملف المعتقلين العراقيين في الخارج
11:32 | 2026-10-27
أمام مجلس الأمن.. العراق يؤكد التزامه بمواصلة التعاون مع الكويت لحسم ملف المفقودين
11:14 | 2026-10-27
رابطة القاضيات العراقيات توقّع مذكرة تفاهم مع شبكة الجامعات المعنية بالأطفال في النزاعات المسلحة
09:04 | 2026-10-27
طلب من "الاعمار والتنمية".. إحالة النائب يوسف الكلابي إلى لجنة السلوك النيابي
08:55 | 2026-10-27
مجلس النواب يعقد جلسة جديدة
08:21 | 2026-10-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.