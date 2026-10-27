الحسيني يلتقي وزير الداخلية اللبناني ونظيره الكويتي في لبنان.. هذا ما تم مناقشته

وذكرت في ، في بيان ورد لـ ، ان "السفير ، التقى بوزير الداخلية والبلديات اللبناني احمد الحجار، في مقر الوزارة ببيروت، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأُفق تطوير التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في المجال الامني".وأكد الجانبان على "تعزيز العلاقات ودعم الجهود الرامية إلى تفعيل اُطر التعاون القائم بين ولبنان، بما يخدم المصالح المشتركة ويعكس متانة الروابط التاريخية والاخوية بين البلدين الشقيقين".وفي بيان منفصل، اشارت الى ان " التقى ايضاً مع سفير لدى الجمهورية الشرجي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الودية بين البلدين الشقيقين العراق والكويت، وأُفق تطوير التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكدين على الروابط التاريخية والاخوية التي تجمعهما".