اختيار العراق نائباً لرئيس الاجتماع الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بمنظمة التعاون

– سياسي

اعلنت ، اليوم الاربعاء، عن اختيار نائباً لرئيس الاجتماع الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بمنظمة التعاون الإسلامي.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "تم اختيار نائباً لرئيس الاجتماع الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بمنظمة التعاون الإسلامي".