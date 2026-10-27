مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة بينها تنظيم التحاسب الضريبي

وقال في بيان، "ترأس رئيس السيد علي فالح ، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء، التي جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجهيات اللازمة بشأنها".وأضاف "من أجل منح الفرصة للطلبة الراسبين، أقر مجلس الوزراء أداء طلبة الصفوف المنتهية امتحانات الدور الثالث، عبر شمول تلاميذ السادس الابتدائي الراسبين في امتحانات الدور الثاني، وطلبة الثالث المتوسط، والسادس الإعدادي بفروعه كافة، من الراسبين في امتحانات الدور الثاني، ومن ضمنهم الطلبة الخارجيون، وطلبة المدارس المسائية، على أن تستوفي مبلغ (25) ألف دينار عن كل مادة يمتحن فيها الطالب، وتؤول المبالغ إيراداً الى للتقويم والامتحانات لتغطية أجور الامتحانات واحتياجاتها".وفي مجال تنظيم التحاسب الضريبي، أقر المجلس "تعديل قراره المرقم (336 لسنة 2026)، ليتضمن تولي إطفاء (100%) من المبالغ الإضافية والغرامات التأخيرية المترتبة على الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، في حال تسديدها أصل الضريبة المستحقة بذمتها خلال (6) أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار، وإطفاء (50%) في حال التسديد خلال الأشهر الستة اللاحقة".وصوّت المجلس على تعديل قراره المرقم (555 لسنة 2025)، بشأن إجازات استيراد زيوت المحركات، وتعديل للتعليمات رقم (1 لسنة 2013)، لتسهيل تنفيذ قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية، بما يضمن أن يكون استيراد الزيوت والشحوم بأنواعها عبر استحصال موافقة الوزارة، دون الحاجة الى اصدار إجازات استيراد.وقرر المجلس إضافة نشاط إلى مهام لتعبئة وخدمات الغاز، بإضافة المنتجات النفطية للعمل معها، في ظروف الأزمات والمناسبات الدينية من أجل زيادة منافذ التوزيع، وفقاً لقانون الشركات العامة رقم ( 22 لسنة 1997).وفي مجال التنظيم البيئي، أقر مجلس الوزراء إزالة أحد مكابس النفايات والتجاوز على قطعة أرض تابعة لوزارة الصحة في بغداد/ ، وذلك لعدم حصوله على الموافقات البيئية المطلوبة.وفي إطار العلاقات الدولية، أقر المجلس انضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون للآسيان/ TAC، وإحالته لمجلس النواب لغرض التشريع وفقاً لأحكام الدستور، وفق البيان.