الزيدي يتوجه إلى سوريا على رأس وفد رفيع.. والعبودي يكشف تفاصيل الزيارة

وقال المتحدث باسم الحكومة ، إن سيعقد مباحثات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تتناول مستقبل العلاقات العراقية السورية، إلى جانب تطورات المنطقة وتداعيات الظروف الراهنة والتحديات الجيوسياسية المحيطة بها.وأضاف العبودي أن التعاون الاقتصادي والتجاري سيحظى بأولوية ضمن المباحثات، انطلاقاً من حاجة البلدين إلى بناء شراكات اقتصادية وتجارية تحول روابط الجوار إلى مصالح متبادلة وفرص للتنمية والاستثمار.وأشار إلى أن الزيارة تعكس نهج القائم على الانفتاح والتوازن والحوار، وحرصها على إقامة علاقة إيجابية مع دمشق تستند إلى الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، بما يدعم أمن البلدين الجارين واستقرارهما.