رئيس الوزراء يتبرع بـ10 ملايين دولار للسيدة زينب (ع) وللجامع الاموي بدمشق

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح أجرى، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مرقد (عليها السلام) في العاصمة السورية دمشق، رافقه خلال الزيارة وزير الخارجية السوري ".واضاف ان " ادى مراسم الزيارة والصلاة داخل الصحن الشريف، واطلع على معالم المرقد".وتابع انه "تبرع بمبلغ 10 ملايين دولار من حسابه الشخصي، بواقع 5 ملايين دولار تلبية لاحتياجات المرقد المقدس، و5 ملايين دولار للجامع الأموي".