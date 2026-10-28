الزيدي والشرع يبحثان تصدير النفط عبر بانياس وتعزيز التعاون الاقتصادي

وأكد ، - بحسب بيان لمكتبه - أن الشعبين العراقي والسوري، هما شعب واحد في بلدين، مشيراً إلى العمل على تطوير الشراكة والتعاون المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون الأمني وتوحيد المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية، والعمل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.من جانبه، أعرب الرئيس السوري، عن تقديره الكبير لزيارة الزيدي والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية وحرص على تحقيق أعلى مستويات التعاون بين البلدين.وجرت، خلال اللقاء، مناقشة عدد من القضايا، من بينها تصدير النفط العراقي عبر خط بانياس بطاقة تصديرية تصل الى مليوني برميل يوميا، وزيادة حجم التبادل التجاري، وكذلك العمل المشترك لتطوير القطاع الزراعي، لتحقيق التكامل الغذائي والاقتصادي، بحسب البيان.