العراق ولبنان يبحثان تعزيز التعاون الثقافي والفكري

وقالت ببيروت في بيان ورد لـ ، ان "السفير العراقي التقى، اليوم، وزير الثقافة اللبناني ، في مقر الوزارة بالعاصمة ، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والفكري بين البلدين".وذكرت السفارة أن "الوزير سلامة أعرب، في مستهل اللقاء، عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين في والعراق، متطلعاً إلى تطوير آفاق التعاون الثقافي بين البلدين".وأضافت أن "السفير أكد أهمية توسيع آفاق التعاون الثقافي وتطوير العمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين"، موضحة ان "اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الثقافية والفكرية، وإقامة النشاطات الثقافية والأدبية المشتركة، وكل ما يسهم في الحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي".