تصريح برلماني يلوح في إقامة حكم ذاتي بسهل نينوى

وقال أوشانا في تصريح لبرنامج علنا على فضائية انه "لا يمانع في إقامة محافظة مستقلة أو منطقة حكم ذاتي بسهل ، شريطة أن يأتي القرار بعد مشاورات سياسية ودستورية مع ممثلي المكونات".واضاف ان "الخيارات المطروحة تشمل استحداث محافظة أو اعتماد صيغة للحكم الذاتي، فضلا عن ترتيبات أمنية خاصة تشارك فيها وحكومة ، مع إمكانية الاستعانة بقوات ".واكد ان "هذه الطروحات تمثل رأيه الشخصي، وليست قرارا نهائيا"، موضحا ان "الأولوية تتمثل في تشريع قانون ينظم الحقوق المنصوص عليها في المادة 125 من الدستور".وأشار إلى أن "تحديد مستقبل المنطقة يجب أن يستند إلى مشاورات ومؤتمرات وورش عمل تضم المختصين وممثلي المكونات".