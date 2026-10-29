الحسيني يبحث مع مدير الأمن العام اللبناني ونظيره المغربي القضايا المشتركة والاقليمية

وذكرت في ، وفق بيان ورد لـ ، ان "سفير جمهورية لدى الجمهورية ، ، التقى مدير عام الأمن العام اللواء ، في مبنى اللبناني".وجرى خلال اللقاء "بحث مستجدات الأوضاع في والمنطقة، واستعراض عدد من الملفات والقضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مناقشة أوضاع الجالية العراقية في لبنان وسبل متابعة شؤونها".وفي سياق متصل، اشار بيان اخر للسفارة الى ان " ، التقى ايضاً سفير المملكة المغربية لدى لبنان، أمحمد كرين، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الأخوية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين سفارتي البلدين الشقيقين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والتحديات الراهنة".