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الحسيني يبحث مع مدير الأمن العام اللبناني ونظيره المغربي القضايا المشتركة والاقليمية
سياسة
2026-10-29 | 11:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
89 شوهد
بحث سفير جمهورية
العراق
لدى الجمهورية
اللبنانية
،
محمد رضا الحسيني
، اليوم الخميس، مع مدير عام الأمن العام اللواء
حسن شقير
، وسفير المملكة المغربية لدى
لبنان
، أمحمد كرين، القضايا المشتركة والاقليمية.
وذكرت
السفارة العراقية
في
بيروت
، وفق بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "سفير جمهورية
العراق
لدى الجمهورية
اللبنانية
،
محمد رضا الحسيني
، التقى مدير عام الأمن العام اللواء
حسن شقير
، في مبنى
المديرية العامة للأمن العام
اللبناني".
وجرى خلال اللقاء "بحث مستجدات الأوضاع في
لبنان
والمنطقة، واستعراض عدد من الملفات والقضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مناقشة أوضاع الجالية العراقية في لبنان وسبل متابعة شؤونها".
وفي سياق متصل، اشار بيان اخر للسفارة الى ان "
الحسيني
، التقى ايضاً سفير المملكة المغربية لدى لبنان، أمحمد كرين، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الأخوية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين سفارتي البلدين الشقيقين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والتحديات الراهنة".
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محمد رضا الحسيني
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