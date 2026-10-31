القائم بالأعمال الأمريكي: العراق أمام منعطف محوري.. يرسم مساره نحو الازدهار

وجاء في منشور للسفارة الامريكية على منصة أكس، ما نصه، "استضافت في حفل استقبال على شرف القائم بالأعمال السفير إتش. فاجن، بحضور مسؤولين عراقيين ونخبة من الضيوف الكرام".وأعرب القائم بالأعمال، عن "رؤيته لتعزيز الشراكة الأمريكية العراقية وتوسيع آفاقها، متقدماً بالشكر إلى جميع الضيوف الكرام على إسهامهم في ترسيخ العلاقات الراسخة بين البلدين".وأضاف: "يقف عند منعطف محوري في تاريخه، وهو يرسم مساراً نحو الفرص والازدهار لشعبه".