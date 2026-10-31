هل ستقترض الحكومة 16 تريليون دينار لسد عجز الموازنة؟

وقال المتحدث باسم الحكومة في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الأنباء المتداولة بشأن توجه لاقتراض 16 تريليون دينار من عدد من الدول لسد عجز الموازنة غير صحيحة، ولا توجد حاجة لمثل هذا الاقتراض في ظل مؤشر الصادرات النفطية".وأضاف، أن "الحكومة تتبنى سياسة اقتصادية تقوم على توظيف دقيق لإيرادات العراق وتوظيفها في دعم الإنفاق العام وتلبية المتطلبات المالية للدولة"، مبيناً أن "زيادة سقف الصادرات النفطية أسهمت في تعزيز الإيرادات".وأكد العبودي أن "الحكومة ماضية في تنفيذ سياستها الاقتصادية القائمة على تعظيم الموارد المالية المتاحة، بما يضمن دعم الإنفاق وتلبية الاحتياجات المالية".