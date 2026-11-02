الزيدي والسوداني يؤكدان أهمية دعم توجهات الحكومة بتحقيق التنمية والإصلاح

أكد ، ورئيس إئتلاف الإعمار والتنمية ، أهمية دعم توجهات الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية والإصلاح.

وقال مكتب في بيان، "ستقبل رئيس السيد علي فالح الزيدي، مساء اليوم الإثنين، رئيس إئتلاف الإعمار والتنمية ".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث الأوضاع والملفات على المستوى الوطني، والتأكيد على أهمية دعم توجهات الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية والإصلاح على المستويات الإدارية والاقتصادية، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، بالإضافة إلى دعم دور في جهود والدولي".