السوداني والعباسي والجبوري والبريفكاني يؤكدون على دعم المسار الحكومي وتنسيق المواقف النيابية

وقال للسوداني في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية استقبل، اليوم الاثنين، وفدين في لقاءين منفصلين بحضور النائب عن الائتلاف ".واضاف انه "في اللقاء الأول، استقبل رئيس تحالف ، والنائب وقتيبة ، وجرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد".وأكدت الأطراف "ضرورة دعم المسار الحكومي وتنسيق المواقف النيابية من أجل استكمال تشريع القوانين التي تخدم المواطنين".وقال السوداني إن "المرحلة القادمة تتطلب شراكة وطنية حقيقية تتجاوز الاستقطاب"، مشيرا اﻟﻰ ان "ائتلاف الإعمار والتنمية منفتح على جميع القوى الوطنية التي تؤمن بمشروع الدولة والإعمار".وتابع "في ، استقبل السوداني ، مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب نائب رئيس الرابع، وبحث معه التطورات السياسية الراهنة في البلاد".