الحمداني يتراس اعمال جلسة مجلس بغداد لبحث القضايا ذات الصلة بالشأنين الإداري والخدمي

وقال مجلس المحافظة في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ، ترأس أعمال الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة للمجلس لعام 2026، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة جملة من الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وبحث القضايا ذات الصلة بالشأنين الإداري والخدمي، ومتابعة الأولويات التي تمس احتياجات ومتطلبات مواطنيها".واضاف ان "الجلسة جاءت ضمن إطار ممارسة المجلس لدوره التشريعي والرقابي، ومواصلة متابعة الملفات المطروحة على مستوى المحافظة".