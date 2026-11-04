اليوم.. برلمان إقليم كردستان يستعد لجلسته الأولى

وذكر البرلمان في بيان رسمي، أن الجلسة ستنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم "الأربعاء"، ومخصصة لاستكمال محاور الجلسة الأولى للفصل التشريعي الخريفي من السنة الأولى للدورة السادسة، داعياً جميع النواب إلى الالتزام بالحضور في الموعد المحدد.يذكر أن الجلسة الأولى للبرلمان قد أبقيت "مفتوحة" بسبب عجز القوى والأطراف السياسية الفائزة عن التوصل إلى تفاهمات وتوافقات نهائية لحسم مناصب (رئيس البرلمان، ونائبه، وسكرتير البرلمان).