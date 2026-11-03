الزيدي يبحث مع الديمقراطي الكردستاني موازنة 2027 ورواتب موظفي الإقليم

وذكر لرئيس الوزراء في بيان، أن أكد مواصلة جهود مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين فيه وتجفيف منابعه، إلى جانب معالجة الملفات الاقتصادية وتنمية الإيرادات غير النفطية، ووضع خطة لزيادة الإنتاج النفطي بما يعزز موارد الدولة ويدعم التنمية.وشدد الزيدي، على ضرورة اضطلاع بدوره التشريعي والرقابي وإقرار القوانين المهمة، مؤكداً حرص الحكومة على ضمان وتأمين رواتب موظفي أسوة بأقرانهم في الوزارات والمحافظات الأخرى، والعمل على رسم هوية واضحة للاقتصاد العراقي وفق رؤية تنموية.من جانبه، أكد رئيس الديمقراطي الكردستاني دعم الكتلة لجهود الحكومة وسياساتها الإصلاحية، مشيراً إلى حرص الإقليم على الالتزام بالدستور والقوانين بما يضمن العدالة الاجتماعية، ومثمناً مواقف بشأن ضمان حقوق الإقليم أسوة ببقية المحافظات.