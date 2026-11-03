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الزيدي يبحث مع الديمقراطي الكردستاني موازنة 2027 ورواتب موظفي الإقليم
سياسة
2026-11-03 | 09:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
219 شوهد
بحث رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وأعضاء
كتلة الحزب
الديمقراطي الكردستاني في
مجلس النواب
، عدداً من الملفات المشتركة، من بينها الخدمات والعلاقة بين
الحكومة الاتحادية
وحكومة
إقليم كردستان
، فضلاً عن بنود في مشروع
قانون الموازنة العامة الاتحادية
لعام 2027.
وذكر
المكتب الإعلامي
لرئيس الوزراء في بيان، أن
الزيدي
أكد مواصلة جهود مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين فيه وتجفيف منابعه، إلى جانب معالجة الملفات الاقتصادية وتنمية الإيرادات غير النفطية، ووضع خطة لزيادة الإنتاج النفطي بما يعزز موارد الدولة ويدعم التنمية.
وشدد الزيدي، على ضرورة اضطلاع
مجلس النواب
بدوره التشريعي والرقابي وإقرار القوانين المهمة، مؤكداً حرص الحكومة على ضمان وتأمين رواتب موظفي
إقليم كردستان
أسوة بأقرانهم في الوزارات والمحافظات الأخرى، والعمل على رسم هوية واضحة للاقتصاد العراقي وفق رؤية تنموية.
من جانبه، أكد رئيس
كتلة الحزب
الديمقراطي الكردستاني
شاخوان عبد الله
دعم الكتلة لجهود الحكومة وسياساتها الإصلاحية، مشيراً إلى حرص الإقليم على الالتزام بالدستور والقوانين بما يضمن العدالة الاجتماعية، ومثمناً مواقف
رئيس الوزراء
بشأن ضمان حقوق الإقليم أسوة ببقية المحافظات.
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