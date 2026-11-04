رئيسة برلمان كردستان تحدد الاثنين المقبل موعداً لتقديم مرشحي اللجان البرلمانية

وكان برلمان قد انتخب، اليوم الأربعاء، رئيسة له، ورامي نوري عوديش نائباً للرئيس، خلال جلسة عقدت في برئاسة النائب سميرة حسن، بصفتها أكبر الأعضاء سناً، وبحضور 52 برلمانياً.وحصل عوديش، ممثل المكون المسيحي عن ، على 52 صوتاً من أصل 53 صوتاً، فيما فازت منى نبي قهوجي بمنصب سكرتيرة البرلمان، بعد حصولها على 52 صوتاً.وتسلمت هيئة رئاسة برلمان إقليم الجديدة إدارة الجلسة، عقب انتخاب أعضائها.