الزيدي يغادر بغداد متوجهاً إلى البحرين في زيارة رسمية

– سياسة



غادر رئيس علي فالح ، اليوم الأربعاء، العاصمة متوجهاً إلى ، في زيارة رسمية إلى مملكة ، على رأس وفد حكومي رفيع.

وذكر لرئيس ، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن توجه إلى لإجراء زيارة رسمية إلى مملكة .