انتخاب فالا فريد رئيساً لبرلمان إقليم كردستان ورامي نوري عوديش نائباً لها

وجاء انتخاب فريد، مرشحة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وعوديش ممثل المكون المسيحي، ونادر ممثلة المكون التركماني، خلال عملية اقتراع مباشر لاختيار أعضاء الهيئة الرئاسية، حصل خلالها المرشحون الثلاثة على أصوات الأغلبية المطلقة.وانعقدت الجلسة الأولى للبرلمان، صباح اليوم، لاستكمال إجراءات انتخاب هيئة رئاسة جديدة والمضي في خطوات تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، بعد مرور أكثر من عامين على إجراء الانتخابات التشريعية.وشهدت الجلسة مقاطعة كتلتي وحراك الجيل الجديد، فيما شاركت الديمقراطي الكردستاني إلى جانب عدد من النواب عن كتل أخرى.وبحسب المعلومات، رفض رئيس السن، المنتمي إلى حراك الجيل الجديد، ترؤس الجلسة، ليتولى نائب آخر إدارتها، بهدف استكمال النصاب القانوني المحدد بالنصف زائد واحد.