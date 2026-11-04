النزاهة: الحبس الشديد بحق عالية نصيف ورائد الجبوري وإلزامهما برد 10 مليارات دينار

تعود قضية النائب ومحافظ الأسبق رائد إلى واجهة الأحداث، عقب إعلان صدور حكم بالحبس الشديد بحقهما، وإلزامهما برد مبلغ الانتفاع البالغ 10 مليارات دينار.وكانت القوات الأمنية قد ألقت القبض على في حزيران/يونيو الماضي، إثر اعترافات أدلى بها ، وكيل العراقية.وفي الماضي، أعلنت صدور حكم بالسجن 10 سنوات بحق نصيف، عن جريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامها برد أكثر من 61 مليار دينار، تمثل قيمة الكسب غير المشروع، فضلاً عن غرامة مالية تعادل تلك القيمة.كما أصدر ، في الماضي، قرارات بحجز أموال 12 شخصية سياسية بارزة، بينهم نواب حاليون وسابقون ومستشار سابق لرئيس الوزراء، من ضمنهم النائب عالية نصيف، على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد.