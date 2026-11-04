الزيدي يصل إلى المنامة.. استقبال رسمي ومباحثات مرتقبة مع ملك البحرين

وذكر لرئيس ، في بيان، أن مراسم الاستقبال تضمنت عزف للبلدين واستعراض حرس الشرف.وأضاف البيان أن سيلتقي عاهل الملك ، كما سيجري مباحثات موسعة مع الجانب البحريني، تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.