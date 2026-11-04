بارزاني بوجه رسالة بعد عقد برلمان كردستان

وقال ، في رسالة نشرها بمناسبة استئناف التشريعية، تابعتها ، "نهنئ شعب كوردستان وهيئة رئاسة البرلمان وجميع الأطراف السياسية بهذه المناسبة"، معربا عن تقديره "للبرلمانيين الذين أسهموا في إعادة تفعيل المؤسسة الدستورية، واضطلعوا بمسؤولياتهم القانونية والوطنية".وأضاف، أن "استئناف عمل البرلمان يمثل خطوة باتجاه حماية إقليم كوردستان وتعزيز مؤسساته"، مؤكدا أن "هذه الخطوة لا تستهدف أي شخص أو طرف سياسي، وإنما تصب في خدمة المصالح العليا لشعب كوردستان والعملية السياسية في الإقليم".ودعا بارزاني "الأطراف السياسية التي لم تشارك في عملية استئناف البرلمان إلى الانضمام إلى أعماله والمشاركة في جلساته المقبلة، والعمل بصورة مشتركة من أجل خدمة شعب كوردستان ودعم العملية السياسية والمساهمة في إنجاز خطواتها اللاحقة".وأكد أن "المرحلة المقبلة تتطلب تعاون مختلف القوى السياسية وتضافر جهودها بما يخدم المصالح العامة للإقليم".