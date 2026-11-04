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حمودي للقائم بالأعمال البريطاني: أي تصعيد ضد إيران سيشعل المنطقة بالكامل
سياسة
2026-11-04 | 08:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
89 شوهد
السومرية
نيوز- سياسة
بحث رئيس
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي
،
الشيخ همام حمودي
، مع القائم بأعمال
السفارة البريطانية
في
بغداد
، روبن ميلتون، اليوم الأربعاء، تطورات الأوضاع في
العراق
والمنطقة، والجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار، في ظل تصاعد التوتر والتهديدات الأميركية باستئناف العمليات العسكرية ضد
إيران
.
وقال
المكتب الإعلامي
لحمودي في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "اللقاء تناول التداعيات المحتملة لأي تصعيد عسكري في المنطقة، والمساعي الرامية إلى احتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهة".
وحذر
حمودي
، بحسب البيان، من "العواقب الوخيمة لأي تصعيد عسكري كبير ضد
إيران
، والذي قد يشعل المنطقة بأكملها"، مشيراً إلى أن
العراق
ودول المنطقة تبذل جهوداً لمنع التصعيد.
ودعا حمودي
بريطانيا
إلى "اتخاذ موقف أكثر جدية وتفعيل دورها الدبلوماسي لاحتواء التوتر"، مؤكداً أن الحرب أثبتت فشلها، وأن الدبلوماسية تمثل السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار.
من جانبه، نقل ميلتون تحيات
السفير البريطاني
عرفان
صديق، الموجود حالياً خارج العراق، مؤكداً دعم بلاده للمسار العراقي الرامي إلى حصر السلاح بيد الدولة، وأهمية الجهود العراقية في خفض التصعيد.
وأشار إلى أن الموقف البريطاني لم يكن داعماً للحرب الدائرة في المنطقة منذ بدايتها، لافتاً إلى أنها ألحقت أضراراً بقطاع الطاقة والبنى التحتية المرتبطة به على مستوى العالم، ومشدداً على عدم وجود حلول عسكرية للأزمة الراهنة.
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السفارة البريطانية
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