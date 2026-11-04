حمودي للقائم بالأعمال البريطاني: أي تصعيد ضد إيران سيشعل المنطقة بالكامل

وقال لحمودي في بيان ورد لـ ، إن "اللقاء تناول التداعيات المحتملة لأي تصعيد عسكري في المنطقة، والمساعي الرامية إلى احتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهة".وحذر ، بحسب البيان، من "العواقب الوخيمة لأي تصعيد عسكري كبير ضد ، والذي قد يشعل المنطقة بأكملها"، مشيراً إلى أن ودول المنطقة تبذل جهوداً لمنع التصعيد.ودعا حمودي إلى "اتخاذ موقف أكثر جدية وتفعيل دورها الدبلوماسي لاحتواء التوتر"، مؤكداً أن الحرب أثبتت فشلها، وأن الدبلوماسية تمثل السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار.من جانبه، نقل ميلتون تحيات صديق، الموجود حالياً خارج العراق، مؤكداً دعم بلاده للمسار العراقي الرامي إلى حصر السلاح بيد الدولة، وأهمية الجهود العراقية في خفض التصعيد.وأشار إلى أن الموقف البريطاني لم يكن داعماً للحرب الدائرة في المنطقة منذ بدايتها، لافتاً إلى أنها ألحقت أضراراً بقطاع الطاقة والبنى التحتية المرتبطة به على مستوى العالم، ومشدداً على عدم وجود حلول عسكرية للأزمة الراهنة.