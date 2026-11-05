واشنطن تتغير وبغداد تترقب.. هل تتبدل قواعد الضغط الأميركي على العراق؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برشلونة يهزم أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

واشنطن تتغير وبغداد تترقب.. هل تتبدل قواعد الضغط الأميركي على العراق؟

سياسة

2026-11-05 | 04:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
واشنطن تتغير وبغداد تترقب.. هل تتبدل قواعد الضغط الأميركي على العراق؟
418 شوهد

السومرية نيوز – سياسة

تضع نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي أفضت إلى سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلسي النواب والشيوخ، الحكومة العراقية أمام تحديات جديدة في إدارة علاقتها بواشنطن، خصوصاً في ملفات التعاون الأمني والعقوبات المالية والنفوذ الإيراني، وسط تساؤلات بشأن انعكاس التوازن السياسي الجديد في الكونغرس على سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه بغداد.

وبحسب تقرير نشره موقع "الحرة" الأميركي، فإن التحول في الأغلبية داخل الكونغرس قد يمنح الديمقراطيين مساحة أوسع لمراقبة أداء الإدارة الأميركية وفتح تحقيقات بشأن سياساتها، فضلاً عن التأثير في التشريعات والإنفاق الحكومي، الأمر الذي قد ينعكس على طبيعة التعامل الأميركي مع الملفات العراقية.

ونقل التقرير عن مسؤول في مكتب أحد قادة الإطار التنسيقي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن التحالف يتابع نتائج الانتخابات الأميركية ويبحث انعكاساتها المحتملة على الأوضاع في العراق، مشيراً إلى أن بعض الفصائل المسلحة قد تصعّد هجماتها، أو تنظر إلى انشغال ترامب بالمواجهة الداخلية على أنه فرصة لتوسيع هامش تحركها.

ويعكس هذا التقييم مخاوف لدى بعض الأوساط السياسية العراقية من أن يؤدي انشغال الإدارة الأميركية بالصراع مع الكونغرس إلى تراجع اهتمامها بالملفات الخارجية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تخفيف الضغوط الأميركية على بغداد بشأن الحد من نفوذ الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران.

وفي هذا السياق، يرى كبير الباحثين السابق في الصندوق الوطني للديمقراطية بواشنطن، رحمن الجبوري، أن رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي يحتاج إلى اعتماد استراتيجية جديدة في التعامل مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن واشنطن لا تختزل بالرئيس وحده، وأن التحول في الكونغرس يعزز دور المؤسسات في صناعة القرار.

وقال الجبوري، بحسب التقرير، إن العراق بات مطالباً بتكثيف تحركاته السياسية في واشنطن والتعامل مع المؤسسات الأميركية لكسب دعمها، في ظل عودة أهمية القرار المؤسساتي إلى الواجهة.

ومنذ وصول ترامب إلى الرئاسة، صعّدت واشنطن ضغوطها على العراق للنأي بنفسه عن إيران والحد من نفوذ الجماعات المسلحة المرتبطة بها. وفي المقابل، احتفى مسؤولون إيرانيون وقادة فصائل عراقية بنتائج الانتخابات، واعتبروها هزيمة لترامب وسياساته، وربطوا ذلك بمواقف الناخبين من الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران.

ورغم أن الكونغرس يمتلك صلاحيات تشريعية ورقابية تؤثر في ملفات السياسة الخارجية والمساعدات والتعاون الأمني، فإن الرئيس الأميركي يحتفظ بدور أساسي في رسم السياسة الخارجية وتنفيذها، ما يعني أن تغير الأغلبية البرلمانية لا يؤدي تلقائياً إلى انتقال صلاحية تحديد الموقف الأميركي تجاه العراق إلى الديمقراطيين.

ومن المقرر أن تبدأ الأغلبية الجديدة ممارسة مهامها مع انعقاد الكونغرس في كانون الثاني المقبل، ما يجعل انعكاسات نتائج الانتخابات على المؤسسات الأميركية تدريجية، وليست تحولاً فورياً في السياسة تجاه بغداد.

العقوبات والدولار والتعاون الأمني
وتتركز الملفات التي تربط بغداد بواشنطن على مستقبل الفصائل المسلحة، والعقوبات الأميركية، والتعاون الأمني بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الخزانة الأميركية استهدفت في نيسان الماضي قادة في فصائل عراقية موالية لإيران، على خلفية اتهامات بالمسؤولية عن هجمات ضد أهداف أميركية، فضلاً عن استخدام واشنطن أدوات مالية للضغط على بغداد، من بينها تعليق شحنات من الدولار وإجراءات مرتبطة بالتعاون الأمني، قبل استئناف بعض شحنات العملة الأميركية في تموز.

من جانبه، حذر عميد كلية الإعلام في جامعة التراث، زياد العرار، من بناء الحكومة العراقية والقوى السياسية مواقفها على توقعات أو أمنيات مرتبطة بفوز الديمقراطيين، مؤكداً أن هذا التطور لن يغير السياسة الأميركية الأساسية تجاه طهران، حتى وإن أدى إلى إعادة ترتيب الأولويات.

وأضاف العرار، وفق التقرير، أن الضغوط على العراق ستستمر ما دام الصراع بين واشنطن وطهران قائماً، وهو ما يقلل من احتمالات حدوث تغيير جوهري في طبيعة التعامل الأميركي مع بغداد لمجرد تبدل الأغلبية داخل الكونغرس.

وفي الجانب الأمني، اتفقت الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية على إنهاء مهمة التحالف الدولي ضد داعش خلال عام 2026، والانتقال إلى صيغة تعاون أمني ثنائي، وسط توترات إقليمية وهجمات نفذتها جماعات مسلحة على مصالح أميركية، أبقت مستقبل الوجود العسكري والتعاون الأمني موضع خلاف بين الجانبين.

ويتوقع الجبوري أن ترفع واشنطن سقف مطالبها من بغداد خلال المرحلة المقبلة، في وقت ستسعى فيه الحكومة العراقية إلى ضمان استمرار شحنات الدولار، وربما وقف العقوبات المفروضة على مصارف وشركات عراقية، ما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً لقدرة الحكومة على الموازنة بين متطلبات العلاقة مع الولايات المتحدة والضغوط المرتبطة بالنفوذ الإيراني.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-04
Play
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-04
Live Talk
Play
Live Talk
أسباب تفشي سوسة النخيل الحمراء - الحلقة ١٤٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-04
Play
أسباب تفشي سوسة النخيل الحمراء - الحلقة ١٤٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-11-2026 | 2026
05:27 | 2026-11-04
Play
العراق في دقيقة 4-11-2026 | 2026
05:27 | 2026-11-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة ناحية الرشيد بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-04
Play
منطقة ناحية الرشيد بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
Play
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
Play
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
عشرين
Play
عشرين
مكافحة الفساد .. صولة تنتظر جولة - عشرين م٥ - الحلقة ٨١ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-03
Play
مكافحة الفساد .. صولة تنتظر جولة - عشرين م٥ - الحلقة ٨١ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-03
علناً
Play
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
Play
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١تشرين الأول الى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-29
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١تشرين الأول الى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-29
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
Play
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-04
Play
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-04
Live Talk
Play
Live Talk
أسباب تفشي سوسة النخيل الحمراء - الحلقة ١٤٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-04
Play
أسباب تفشي سوسة النخيل الحمراء - الحلقة ١٤٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-11-2026 | 2026
05:27 | 2026-11-04
Play
العراق في دقيقة 4-11-2026 | 2026
05:27 | 2026-11-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة ناحية الرشيد بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-04
Play
منطقة ناحية الرشيد بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
Play
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
Play
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
عشرين
Play
عشرين
مكافحة الفساد .. صولة تنتظر جولة - عشرين م٥ - الحلقة ٨١ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-03
Play
مكافحة الفساد .. صولة تنتظر جولة - عشرين م٥ - الحلقة ٨١ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-03
علناً
Play
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
Play
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١تشرين الأول الى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-29
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١تشرين الأول الى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-29
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
Play
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27

اخترنا لك
السفير العراقي في بيروت يلتقي ميقاتي ونظيره المصري ويبحث تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية
09:54 | 2026-11-04
بارزاني بوجه رسالة بعد عقد برلمان كردستان
08:49 | 2026-11-04
حمودي للقائم بالأعمال البريطاني: أي تصعيد ضد إيران سيشعل المنطقة بالكامل
08:45 | 2026-11-04
الزيدي من المنامة: العراق حريص على بناء أفضل العلاقات مع البحرين
08:18 | 2026-11-04
الزيدي يصل إلى المنامة.. استقبال رسمي ومباحثات مرتقبة مع ملك البحرين
06:22 | 2026-11-04
رئيسة برلمان كردستان تحدد الاثنين المقبل موعداً لتقديم مرشحي اللجان البرلمانية
05:17 | 2026-11-04

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.