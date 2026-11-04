السفير العراقي في بيروت يلتقي ميقاتي ونظيره المصري ويبحث تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

وذكر بيان للسفارة العراقية ورد لـ ، أن " التقى، اليوم الأربعاء (4 تشرين الثاني 2026)، اللبناني السابق ، الذي رحّب به وتمنى له التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية في ".وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد استعراض العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع ولبنان، وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التأكيد على توسيع التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة".وفي لقاء منفصل، بحث السفير العراقي مع نظيره المصري خلاف، "الروابط التاريخية والأخوية بين العراق ومصر، وما يمثله إرث حضارتي بلاد ووادي النيل من رصيد حضاري وإنساني يعزز أواصر التعاون بين البلدين".وأشار البيان إلى أن "الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين سفارتي البلدين في مختلف المجالات"وتابع انه "تم مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات الراهنة، ودور الجهود الدبلوماسية والعمل المشترك في احتواء الأزمات والتخفيف من تداعياتها على دول وشعوب المنطقة".