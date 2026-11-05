الزيدي وترامب يؤكدان أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات الراهنة

أكد والرئيس الأمريكي ، أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات الراهنة.

وقال مكتب في بيان، "أجرى رئيس السيد علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع رئيس السيد ، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتطورات الأمنية، وآفاق المرحلة المقبلة".

وتناول الاتصال وفق البيان "أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات الراهنة، والعمل على دعم ، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات، بما يسهم في احتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع".



وأكد "موقف الداعي إلى احترام سيادة الدول، وعدم استخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، وضرورة اعتماد الحلول السلمية والحوار البنّاء، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرار شعوبها".



وأكد الجانبان "أهمية استمرار التواصل بين البلدين، وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المتبادلة".