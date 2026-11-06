الأعرجي: حصول المواطن على مستمسكاته الثبوتية حق يكفله القانون

وقال ، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن ذلك يأتي انسجاماً مع توجيهات والحكومة العراقية، وبما يضمن إنجاز معاملات المواطنين وفق الضوابط المعتمدة.وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنه صون كرامة المواطن وتخفيف الأعباء عنه، فضلاً عن تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وسيادة القانون.