انقاذ عراقي من شبكة للاتجار بالبشر في ليبيا واعادته لعائلته بالبصرة

وقال الصحاف في بيان ورد لـ ، ان "جهود السفارة نجحت بعد ستة أشهر من المتابعة المتواصلة بإطلاق سراح مواطن عراقي وقع ضحية شبكة تهريب وتجارة بشر في دولة ليبيا".واضاف ان "للسلطات المعنية الرسمية في كان بالغ الاثر والدور في إنجاح هذه المهمة".واشار إلى ان "السفارة عملت على تقديم الدعم الصحي والخدمي اللازمين للمهاجر وأعادته طوعاً إلى عائلته في ".