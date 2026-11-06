سفير العراق في بيروت يبحث التعاون القانوني والعدلي مع وزير العدل اللبناني

وذكرت في وفقاً لبيان ورد لـ ، ان "سفير جمهورية لدى الجمهورية ، ، التقى وزير العدل اللبناني، عادل نصّار، في مقر الوزارة بالعاصمة بيروت".وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية، واستعراض آفاق تطوير التعاون المشترك، ولا سيما في المجالين العدلي والقانوني".كما تبادل الجانبان "وجهات النظر بشأن تعزيز التنسيق والتواصل بين المؤسسات المعنية في البلدين، بما يسهم في تطوير التعاون المؤسسي وتحقيق المصالح المشتركة".