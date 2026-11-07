الزيدي يجري جولة ميدانية في مدينة الصدر شرقي بغداد

أجرى علي فالح ، مساء اليوم السبت، جولة ميدانية في شرقي العاصمة .

وقال مكتب في بيان، "أجرى رئيس علي فالح الزيدي، مساء اليوم السبت، جولة ميدانية في شرقي العاصمة ، شملت عدداً من المناطق والمرافق الخدمية، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع ميدانياً على واقع الخدمات واحتياجاتهم اليومية".

وأضاف البيان "استهل رئيس مجلس الوزراء جولته بزيارة ، واطّلع على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من أجل الوقوف على احتياجات المستشفى ومتطلبات تطوير الأداء، لأجل الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية وتوفير الخدمات الصحية اللائقة للمراجعين".



كما زار أحد الملاعب الشعبية في مدينة ، والتقى عدداً من الشباب والرياضيين، حيث استمع إلى تطلعاتهم واحتياجاتهم ووجّه بمتابعتها، مؤكداً أهمية دعم الأنشطة الرياضية وتوفير المساحات المناسبة لاحتضان طاقات الشباب وتنمية مواهبهم، وفق البيان.