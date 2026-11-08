بعد جولته الميدانية.. الزيدي يصدر توجيهات بشأن خدمات مدينة الصدر

وقال مصدر حكومي للوكالة الرسمية، إن وجّه الوزارات الخدمية وأمانة ومحافظة بغداد، فضلاً عن مديري الدوائر الخدمية، باللقاء مع وجهاء المدينة والاستماع إلى مطالبهم، مؤكداً ضرورة الإسراع في تنفيذ الخدمات على مختلف المستويات.ويأتي التوجيه عقب جولة ميدانية أجراها الزيدي، أمس السبت، في شرقي بغداد، شملت وأحد الملاعب الشعبية، فضلاً عن لقاءات مباشرة مع المواطنين.وذكر لرئيس الوزراء، في بيان، أن الزيدي اطّلع خلال زيارته المستشفى على واقع الخدمات الصحية واحتياجات المؤسسة ومتطلبات تطوير أدائها، فيما استمع خلال زيارته الملعب الشعبي إلى تطلعات الشباب والرياضيين، ووجّه بمتابعة احتياجاتهم ودعم الأنشطة الرياضية وتوفير المساحات المناسبة لتنمية مواهبهم.وأضاف البيان أن الجولة تضمنت لقاءات مع المواطنين والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن الملفات الخدمية والمعيشية، مؤكداً أن تلبية احتياجاتهم والاستماع إليهم يمثلان ركيزة أساسية في العمل الحكومي.كما شارك الزيدي المواطنين جلستهم في أحد المطاعم الشعبية، وتبادل معهم الأحاديث، في إطار التواصل المباشر والاطلاع على احتياجات سكان المدينة.