توجيه حكومي بالتحقيق باستهدف حقل كورمور الغازي

وجه ، بالتحقيق باستهدف حقل كورمور الغازي في .

وقال مكتب في بيان، "القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يأمر بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كوردستان للوقوف على ملابسات حادث الاعتداء الآثم الذي وقع في الساعة 23:10 من يوم 8 تشرين الثاني الحالي، واستهدف حقل كورمور الغازي في قضاء بمحافظة ".

وأضاف "لم يُسفِر الحادث عن أي ضحايا بشرية بحسب المعلومات الأولية".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الأحد، بتعرض حقل حقل كورمور في السليمانية للاستهداف بطائرات مسيرة.