مسرور في بغداد اليوم ومسعود يوجه دعوة للاتحاد الوطني

وقال المتحدث باسم الحكومة، بيشوا هوراماني، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "رئيس حكومة الإقليم، ، سيزور العاصمة ، اليوم الاثنين، لإجراء سلسلة لقاءات مع رئيس ، ، وقادة الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية".وأضاف، ان "الزيارة تهدف إلى مناقشة ملف الموازنة المالية، وبحث سبل حل المشاكل والملفات العالقة بين وحكومة "، موضحاً، ان "المباحثات ستركز على معالجة القضايا الخلافية وفقاً للدستور والاتفاقيات والتفاهمات السياسية، بما يسهم في التوصل إلى حلول مشتركة بين بغداد وأربيل".فيما دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ، اليوم الاثنين، إلى الجلوس مع الديمقراطي الكردستاني لحل الخلافات، معرباً عن أمله بتشكيل حكومة وطنية ذات قاعدة واسعة.وقال في بيان تابعته نيوز، "في ضوء التطورات والأوضاع السياسية الراهنة، ينبغي على جميع الأطراف أن تضع نصب أعينها أن مصلحة شعب تعلو على جميع المصالح والأهداف الأخرى".وأضاف "انطلاقاً من هذا المبدأ، أدعو إلى الجلوس مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والعمل معاً على حل الخلافات وإنهاء الأزمة السياسية في إقليم كردستان".وأعرب عن أمله أن "تشارك بقية الأطراف والقوى السياسية في الإقليم في خطوات العملية السياسية، والعمل جميعا على تشكيل حكومة وطنية ذات قاعدة واسعة، تستجيب لمطالب شعب كردستان وتطلعاته".