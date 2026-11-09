مسرور بارزاني يصل إلى بغداد على رأس وفد حكومي

ومن المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات مع رئيس ، إلى جانب قادة وزعماء الأحزاب والقوى السياسية، لبحث عدد من الملفات المشتركة.وتتركز المباحثات على حصة إقليم كوردستان في لعام 2027، بما يضمن الحقوق والمستحقات الدستورية والمالية للإقليم.