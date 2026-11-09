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العراق يعزي مصر بضحايا حادث تصادم القطارين في الجيزة ويؤكد تضامنه معها
سياسة
2026-11-09 | 04:38
Alsumaria Tv
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74 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أعربت
وزارة الخارجية العراقية
، اليوم الاثنين، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى جمهورية
مصر
العربية، حكومةً وشعباً، إثر حادث تصادم القطارين الذي وقع في محافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.
وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها تتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، معربةً عن تضامن جمهورية
العراق
الكامل مع جمهورية
مصر
العربية في هذا المصاب الأليم.
وأكدت الخارجية العراقية وقوف العراق إلى جانب مصر في أعقاب الحادث، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ
الله مصر
وشعبها من كل مكروه.
ويأتي الموقف العراقي على خلفية حادث تصادم قطارين في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، جنوبي القاهرة، الأحد، والذي أسفر، وفق آخر حصيلة أعلنتها
وزارة الصحة المصرية
، عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة 112 آخرين، فيما تتواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.
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