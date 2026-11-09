العراق يعزي مصر بضحايا حادث تصادم القطارين في الجيزة ويؤكد تضامنه معها

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها تتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، معربةً عن تضامن جمهورية الكامل مع جمهورية العربية في هذا المصاب الأليم.وأكدت الخارجية العراقية وقوف العراق إلى جانب مصر في أعقاب الحادث، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ وشعبها من كل مكروه.ويأتي الموقف العراقي على خلفية حادث تصادم قطارين في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، جنوبي القاهرة، الأحد، والذي أسفر، وفق آخر حصيلة أعلنتها ، عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة 112 آخرين، فيما تتواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.