إحالة رئيس المحكمة الإدارية العليا إلى التقاعد بناء على طلبه

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بإحالة رئيس كريم خصباك، إلى التقاعد بناءً على طلبه، عازياً ذلك إلى سوء حالته الصحية، فيما نفى صحة الأنباء المتداولة بشأن استقالة وأعضائها.



وقال المصدر للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "إحالة رئيس كريم خصباك، إلى التقاعد جاءت بناءً على طلبه، نظراً لسوء حالته الصحية".



وأضاف أنه "لا صحة لما تداولته بعض الأنباء بشأن استقالة والأعضاء". وقال المصدر للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "إحالة رئيس كريم خصباك، إلى التقاعد جاءت بناءً على طلبه، نظراً لسوء حالته الصحية".وأضاف أنه "لا صحة لما تداولته بعض الأنباء بشأن استقالة والأعضاء".