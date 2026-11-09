التحالف المسيحي يرحب بمبادرة بارزاني للحوار ويدعو إلى تشكيل حكومة موسعة في كردستان

وقال التحالف، في بيان صدر اليوم الاثنين، إن مصلحة شعب وصون كيانه ومؤسساته تمثل مسؤولية مشتركة تتقدم على المصالح الحزبية والخلافات السياسية، مؤكداً ضرورة دعم المبادرة بما يسهم في حماية وحدة الإقليم دستورياً وسياسياً وشعبياً.وشدد البيان على أهمية ضمان حقوق المكونات، ولا سيما المكون المسيحي الكلداني والآشوري والسرياني والأرمني، وتأمين تمثيلها وشراكتها العادلة في الحكومة ومؤسسات صنع القرار، فضلاً عن صون حقها في اختيار ممثليها.وجدد التحالف مطالبته بحصر التصويت على مقاعد الكوتا بالناخبين المسيحيين في والعراق، معتبراً أن حقوق المكون المسيحي تمثل أساساً للشراكة الوطنية ولا ينبغي أن تكون موضع مساومة سياسية.كما ثمّن التحالف مواقف ، مشيراً إلى أن قيادته للإقليم خلال مراحل وصفها بالحساسة أسهمت، بحسب البيان، في حماية مكوناته والحفاظ على وحدة القوى السياسية وأراضي الإقليم وحقوق سكانه الدستورية.