رئيس كردستان في ضيافة الزيدي.. 5 ملفات مهمة على طاولة المباحثات تتصدرها الموازنة

وأكد ، وفق بيان لمكتبه، "حرص العالي على تحقيق العدالة وضمان الحقوق الدستورية لمواطني ومؤسسات الإقليم، والعمل على معالجة جميع الملفات العالقة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا لجميع أبناء شعبنا".وأشار رئيس إلى "التوجه نحو زيادة إنتاج النفط خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 7 ملايين برميل يومياً عام 2030، و10 ملايين برميل يومياً عام 2032، بما يشمل إنتاج حقول الإقليم، الذي يبلغ نحو مليون برميل يومياً، مؤكداً أن هذه الزيادة ستنعكس إيجاباً على واقع التنمية والاقتصاد في عموم البلاد".وعقد الجانبان، وفق البيان، اجتماعاً مشتركاً، جرى خلاله بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والاتفاق على وضع الآليات المناسبة لمعالجة الإشكاليات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقاً للدستور والقوانين النافذة.وأدان الجانبان "الاعتداء الذي استهدف حقل ، وأكدا أهمية حماية المنشآت النفطية والبنى التحتية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات".وشهد الاجتماع بحث الملفات الآتية:* إدارة الحقول النفطية، إذ جرت مناقشة آليات إدارة حقول النفط وتنظيمها وفقاً لما نص عليه الدستور.* الإيرادات النفطية وغير النفطية، حيث جرى بحث آليات تنظيم الإيرادات وتنسيق إدارتها بين وزارتي المالية في الحكومة الاتحادية والإقليم.* ملف رواتب موظفي الإقليم، حيث جرى التأكيد المشترك على ضمان ديمومة صرف رواتب الموظفين في الإقليم، أسوة بموظفي .* لعام 2027، حيث جرى بحث حصة الإقليم وآليات تنظيمها وفقاً لأحكام الدستور وبما يحقق مصلحة المكونات كافة.* قانون النفط والغاز، حيث جرى التأكيد على أهمية الإسراع بتشريع القانون، بما يسهم في معالجة الإشكاليات المتعلقة بإنتاج النفط وتصديره وتنظيم إدارة الثروة النفطية.وأكد الجانبان "أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، واعتماد الحوار والتفاهم أساساً لمعالجة الملفات العالقة، بما يعزز وحدة الموقف الوطني ويخدم مصالح جميع العراقيين".