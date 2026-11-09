وسائل اعلام: وفد عراقي زار ايران ساعات

وذكرت وكالة "فارس"الإيرانية، أن "الوفد العراقي بحث مع الجانب الايراني الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين وأميركا".وأضافت أن "الجانب الايراني أعرب للوفد العراقيّ عن تقديره لجهود ، واستعرض الطرح الإيراني القائم على مهلة اليومين"، مؤكداً "ضرورة احترام حقوق إيران في إطار المقترح المطروح، بما يتيح المضي قدماً في المفاوضات".