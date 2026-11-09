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السفير العراقي في طهران: زيارة الزيدي إلى إيران تهدف لخفض التوتر ومنع تجدد الحرب
سياسة
2026-11-09 | 08:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
114 شوهد
أكد السفير العراقي لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
ياسر عبد
الزهراء
الحجاج، اليوم الاثنين، أن زيارة رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
إلى
طهران
جاءت بطابع خاص وغير معلن، وتركزت على بحث سبل خفض التوتر ونزع فتيل الحرب في المنطقة.
وقال الحجاج، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن
العراق
ليس على هامش التطورات الإقليمية، بل يتحرك بفاعلية انطلاقاً من مصالحه الوطنية العليا، بقيادة
الزيدي
، واضعاً جهوده الدبلوماسية في خدمة التهدئة ومنع التصعيد وتعزيز
الاستقرار الإقليمي
.
من جانبها، أفادت وكالة «فارس» الإيرانية بأن الزيدي أجرى زيارة إلى
طهران
يوم الجمعة الماضي، التقى خلالها رئيس
مجلس الشورى الإسلامي
محمد باقر قاليباف
، مشيرة إلى أن الوفد العراقي عقد مباحثات مع الوفد الإيراني المفاوض.
وأضافت الوكالة أن المحادثات ركزت على الجهود العراقية الرامية إلى إنهاء الحرب بين
إيران
والولايات المتحدة، ولم تتناول ملفات أخرى.
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