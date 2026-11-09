السفير العراقي في طهران: زيارة الزيدي إلى إيران تهدف لخفض التوتر ومنع تجدد الحرب

وقال الحجاج، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن ليس على هامش التطورات الإقليمية، بل يتحرك بفاعلية انطلاقاً من مصالحه الوطنية العليا، بقيادة ، واضعاً جهوده الدبلوماسية في خدمة التهدئة ومنع التصعيد وتعزيز .من جانبها، أفادت وكالة «فارس» الإيرانية بأن الزيدي أجرى زيارة إلى يوم الجمعة الماضي، التقى خلالها رئيس ، مشيرة إلى أن الوفد العراقي عقد مباحثات مع الوفد الإيراني المفاوض.وأضافت الوكالة أن المحادثات ركزت على الجهود العراقية الرامية إلى إنهاء الحرب بين والولايات المتحدة، ولم تتناول ملفات أخرى.