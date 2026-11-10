باراك: لقاء لندن مع زيدان ومسؤولين عراقيين بحث مستقبل العلاقات بين بغداد وواشنطن

وقال في تدوينة تابعتها ، "كان لي شرف لقاء اليوم في لندن مع مجموعة مرموقة من المسؤولين العراقيين، برئاسة ، رئيس العراقي، لإجراء حوار مهم حول مستقبل العلاقات الأمريكية العراقية".وأضاف أن "البلدين والمنطقة يقفون أمام لحظة تاريخية تتيح فرصة للبناء على أسس شراكة راسخة ورسم مسار طموح للمستقبل".وأوضح أن "فرص التعاون متعددة، وتشمل التعاون القضائي وتعزيز سيادة القانون، والطاقة والاستثمار، والتنمية الاقتصادية، والشراكات المؤسسية، والأمن، والاستقرار الإقليمي".وأكد باراك أن "وجود مؤسسات قضائية قوية ومستقلة، وتعزيز التعاون بين الأنظمة القانونية، يمثلان ركيزتين أساسيتين لبناء الثقة والنهوض بسيادة القانون وضمان مستقبل أكثر ازدهاراً".وتابع أن "العمل المشترك يمكن أن يسهم في إطلاق الإمكانات الكبيرة للعراق، وتوطيد الروابط بين الشعبين، وبناء مستقبل يسوده الرخاء المشترك والفرص المتكافئة والسلام الدائم للأجيال القادمة"، مشيراً إلى أن تتطلع إلى مواصلة هذا العمل جنباً إلى جنب مع شركائها العراقيين.