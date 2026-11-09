خلافات الديمقراطي والاتحاد الوطني.. المناصب ووحدة الإقليم في صدارة المواجهة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بخمس أرواح
من
05:30 AM
الى
06:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
هيئة المنافذ تعلن إعادة افتتاح منفذ الشيب وإغلاق منفذ مندلي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-581032-639298453401343981.jpeg
خلافات الديمقراطي والاتحاد الوطني.. المناصب ووحدة الإقليم في صدارة المواجهة
سياسة
2026-11-09 | 13:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
223 شوهد
السومرية
نيوز- سياسي
في ظل استمرار الخلافات السياسية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، عقب إعادة تفعيل برلمان إقليم كوردستان، جدد الحزب الديمقراطي تأكيده ضرورة احترام الاستحقاقات الانتخابية وتوزيع المسؤوليات وفق نتائج الانتخابات، فيما دعا إلى مشاركة
الاتحاد الوطني
في تشكيل الحكومة الجديدة بما يتناسب مع حجمه الانتخابي.
وقال مصدر في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في موقف سياسي، إن الحزب قدم على مدى أكثر من عامين تنازلات ومقترحات مرنة لتجاوز الخلافات مع
الاتحاد الوطني
الكوردستاني، بهدف إعادة تفعيل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة، إلا أن تلك المبادرات لم تقابل بالتجاوب المطلوب، مشيراً إلى أن الخلافات لم تعد تقتصر على توزيع المناصب والاستحقاقات السياسية، بل امتدت إلى قضايا تتعلق بمستقبل الإقليم ووحدته ومؤسساته.
وأضاف أن قيادة الاتحاد الوطني، خلال العامين الماضيين، حصلت على منصبي رئاسة الجمهورية ومحافظ
كركوك
".
خلافات تتجاوز توزيع المناصب
وحذر الحزب الديمقراطي من الدعوات المطروحة بشأن تقسيم إقليم كوردستان أو فصل
السليمانية
وحلبجة عنه، مؤكداً أن المدن والمناطق الكوردستانية ليست ملكاً لأي حزب أو جهة سياسية، وأن مثل هذه الطروحات تمثل تجاوزاً على وحدة الصف الكوردي.
وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني حصل على 11 بالمئة من الأصوات في محافظتي السليمانية وحلبجة، و23 بالمئة على مستوى الإقليم"، لافتاً إلى أن "نتائج الانتخابات ينبغي أن تكون الأساس في تحديد حجم المشاركة السياسية وتوزيع المسؤوليات، وليس العودة إلى صيغة المناصفة السابقة (50 – 50)".
واعتبر أن "الحديث عن الديمقراطية واحترام أصوات الناخبين ينبغي أن ينعكس على آليات توزيع المسؤوليات"، مشيراً إلى "الخلافات والانقسامات الداخلية التي شهدها الاتحاد الوطني، وما رافقها من اعتقالات ومواجهات مسلحة وإبعاد عدد من قياداته، فضلاً عن اتهامات بالضغط على قادة أحزاب سياسية في السليمانية".
دعوة إلى تشكيل الحكومة الجديدة
وأكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن القوى السياسية الكوردستانية والعراقية والمجتمع الدولي طالبت، على مدى العامين الماضيين، بإعادة تفعيل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة، مبيناً أن استئناف المؤسسة التشريعية أعمالها يمثل خطوة مهمة نحو استكمال العملية السياسية في الإقليم.
ودعا مختلف الأطراف إلى دعم المرحلة المقبلة واحترام نتائج الانتخابات والاستحقاقات السياسية، والضغط باتجاه مشاركة الاتحاد الوطني الكوردستاني في تشكيل الحكومة الجديدة وفق حجمه الانتخابي، بما يضمن احترام إرادة الناخبين وتعزيز المؤسسات الدستورية والحفاظ على وحدة إقليم كوردستان.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الديمقراطي الكردستاني يعلن عن اجتماع مرتقب مع الاتحاد الوطني لتجاوز الخلافات
07:05 | 2026-08-29
الزيدي يبحث مع الديمقراطي الكردستاني موازنة 2027 ورواتب موظفي الإقليم
09:57 | 2026-11-03
الصين تدعو إيران إلى حل الخلافات سياسياً وتحذر من العودة للمواجهة العسكرية
08:55 | 2026-11-02
الديمقراطي الكردستاني يعلن مرشحيه لمنصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الإعمار
05:45 | 2026-10-15
الديمقراطي
الاتحاد
الاتحاد الوطني
المجتمع الدولي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السليمانية
الاستحقاق
السومرية
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
موعد انتهاء موجة البرد وارتفاع درجات الحرارة
محليات
48.7%
02:08 | 2026-11-09
موعد انتهاء موجة البرد وارتفاع درجات الحرارة
02:08 | 2026-11-09
موعد اعلان نتائج قبول التعليم الموازي والتعليم الأهلي
محليات
22.98%
01:46 | 2026-11-09
موعد اعلان نتائج قبول التعليم الموازي والتعليم الأهلي
01:46 | 2026-11-09
الموافقة على منح مخصصات لفئة من الموظفين
محليات
15.26%
09:51 | 2026-11-09
الموافقة على منح مخصصات لفئة من الموظفين
09:51 | 2026-11-09
مازال يلامس الـ170 الفا.. اسعار الدولار مع اغلاق البورصة
اقتصاد
13.07%
09:13 | 2026-11-08
مازال يلامس الـ170 الفا.. اسعار الدولار مع اغلاق البورصة
09:13 | 2026-11-08
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-09
Live Talk
صناعة النجوم الشباب في التلفزيون العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-09
Live Talk
صناعة النجوم الشباب في التلفزيون العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-09
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-09
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-09
عشرين
الحكومة والفصـ ائل.. العهود تتراجع لصالح العقود! - عشرين م٥ - الحلقة ٨٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-08
عشرين
الحكومة والفصـ ائل.. العهود تتراجع لصالح العقود! - عشرين م٥ - الحلقة ٨٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-05
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-09
Live Talk
صناعة النجوم الشباب في التلفزيون العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-09
Live Talk
صناعة النجوم الشباب في التلفزيون العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-09
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-09
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-09
عشرين
الحكومة والفصـ ائل.. العهود تتراجع لصالح العقود! - عشرين م٥ - الحلقة ٨٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-08
عشرين
الحكومة والفصـ ائل.. العهود تتراجع لصالح العقود! - عشرين م٥ - الحلقة ٨٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-05
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
اخترنا لك
من هو سفير طهران الجديد في بغداد؟
03:05 | 2026-11-10
باراك: لقاء لندن مع زيدان ومسؤولين عراقيين بحث مستقبل العلاقات بين بغداد وواشنطن
02:21 | 2026-11-10
تاجيل اجتماع الاطار التنسيقي المقرر عقده اليوم
10:38 | 2026-11-09
مبعوث ترامب: الحوار المباشر بين بغداد وأربيل هو السبيل الأمثل لحل القضايا الشائكة
09:16 | 2026-11-09
وسائل اعلام: وفد عراقي زار ايران ساعات
09:08 | 2026-11-09
السفير العراقي في طهران: زيارة الزيدي إلى إيران تهدف لخفض التوتر ومنع تجدد الحرب
08:45 | 2026-11-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.