تاجيل اجتماع الاطار التنسيقي المقرر عقده اليوم

وقال المصدر لـ ، انه "تقرر تاجيل اجتماع لاطار التنسيقي المقرر عقده اليوم الاثنين في مكتب الاعلى الاسلامي ".واضاف ان "الاجتماع كان من المقرر ان يناقش عدة مواضيع مهمة ابرزها اقرار الموازنة العامة للبلاد، وملف زيارة وفد الإقليم، بالإضافة إلى تطورات الملف الأمني والاعتداءات على الحقول النفطية".